Ülkelerin 'Omicron varyantı' kararı: Seyahat kısıtlaması çözüm mü?

01 Aralık 2021 Çarşamba, 10:19

Dünya genelindeki birçok ülke, Omicron varyantının hastalığa neden olma ve mevcut aşılara karşı direnç gösterebileceğine yönelik artan belirsizlik nedeniyle sınırlarını kapatırken, ABD'ye havayoluyla giden yolcular daha sert koronavirüs test kurallarıyla karşı karşıya kalacak.

Hong Kong ve Japonya seyahat kısıtlamalarını genişleteceklerini açıklarken, Avustralya'da da Omicron'un yayılması ve daha fazla vaka görülmesi bekleniyor.

Aceleyle devreye alınan küresel sınır kısıtlamalarından kurtulmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkeleri seyahat önlemlerinde "kanıta dayalı ve riske dayalı bir yaklaşım" uygulamaya çağırdı. DSÖ, seyahat yasaklarının yayılmayı engellemeyeceğini ve "insanlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" açıkladı.

Finansal piyasalar Moderna CEO'sunun koronavirüs aşılarının Omicron varyantına karşı etkinliği konusunda soru işaretleri yaratan açıklamalarının ardından gerilediği dip seviyelerden toparlansa da yatırımcılar temkinli kalmaya devam ediyor.

Avrupa İlaç Ajansı İcra Direktörü Emer Cooke, "Yeni varyant daha fazla yayılsa bile, aşılar koruma sağlamaya devam edecek" dedi.

BioNTech ve bilim insanlarının açıklamalarını tekrarlayan Cooke, laboratuvar analizlerinin önümüzdeki iki hafta içinde, aşılanmış kişilerin kanında yeni varyantı etkisiz hale getirmek için yeterli antikor olup olmadığını gösterebileceğini söyledi.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Pfizer ile ortaklaşa ürettikleri aşının büyük ihtimalle Omicron'dan kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlayacağını söyledi.

İlk olarak bir hafta önce Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle finansal piyasalar düşüş kaydederken seyahat yasakları da devreye alındı. Zengin ülkelerdeki kapsamlı aşılama çabaları ile gelişmekte olan ülkelerdeki seyrek aşılama arasındaki eşitsizlik de gözler önüne serildi.

DSÖ, 28 Kasım itibariyle 56'dan fazla ülkenin Omicron varyantının yayılmasını önlemek için seyahat önlemleri devreye aldığını açıkladı.

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Tüm ülkelerin vatandaşlarını henüz tam olarak anlamadığımız bir varyanta karşı koruma endişesini iyi anlıyorum" dedi.

Ghebreyesus, "Fakat birkaç üye devletin kendi başlarına kanıta dayalı olmayan veya etkili olmayan ve yalnızca eşitsizliklerin daha fazla artmasına sebep olacak tedbirler almasından da aynı şekilde endişe duyuyorum" diye konuştu.