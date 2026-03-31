Uluslararası Af Örgütü’nden İsrail’e tepki: ‘Ölüm cezasını genişleten yasa derhal iptal edilmeli’

Uluslararası Af Örgütü, 30 Mart’ta Knesset’te kabul edilen ve “Teröristler İçin Ölüm Cezası” olarak adlandırılan yasa değişikliğinin derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu. Örgütün Kıdemli Direktörü Erika Guevara-Rosas, düzenlemenin “acımasızlık ve insan haklarının hiçe sayılması” anlamına geldiğini söyledi.

Yasa değişikliğinin ölüm cezasının kapsamını genişlettiğini ve uygulanmasını kolaylaştırdığını belirten Af Örgütü, bunun yaşam hakkı ile adil yargılanma güvencelerini ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Açıklamada, düzenlemenin Filistinlilere yönelik ayrımcı uygulamaları güçlendirdiği vurgulandı.

AF HAKKI KALDIRILIYOR

Yeni düzenleme kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria’da askeri mahkemelerin Filistinlilere ölüm cezası verebileceği, üstelik mahkûmlar için af hakkının da tanınmayacağı ifade edildi. Bu yönüyle yasanın, dünyadaki en sert ölüm cezası düzenlemelerinden biri olduğu belirtildi.

ASKERİ MAHKEMELERE GENİŞ YETKİ

Af Örgütü, askeri mahkemelere verilen yetkilerin ciddi hak ihlalleri doğurabileceği uyarısında bulundu. Filistinli sanıklar hakkında yüksek mahkûmiyet oranlarına dikkat çekilerek, bu mahkemelerin ölüm cezası verme ve kısa sürede infaz talep etme yetkisi kazanmasının “tehlikeli” olduğu kaydedildi.

İsrail ve Doğu Kudüs’te geçerli olacak düzenleme kapsamında, “İsrail devletinin varlığını reddetmek amacıyla” işlenen suçlarda ölüm cezası verilebileceği belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplumu İsrail’e baskı yapmaya çağırarak ölüm cezasının tamamen kaldırılmasını ve ayrımcı politikaların sona erdirilmesini istedi. Örgüt, ölüm cezasının her koşulda insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.