Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Avrupa uyarısı: Önümüzdeki yıl gaz kıtlığı yaşayabilir

03 Kasım 2022 Perşembe, 17:23

Uluslararası Enerji Ajansı, Avrupa'nın 2023-2024 yılları arasında gaz kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Raporda belirtildiği üzere, Avrupa önümüzdeki yılın başlarında 30 milyar metreküpe kadar doğal gaz sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu bağlamda IEA, Avrupa'nın şimdiden "gecikmeksizin" önlem almaya başlaması gerektiğini savundu.

Raporda, "Rusya'nın, AB'ye boru hattıyla gaz tedariki tamamen durur ve Çin'in LNG ithalatı 2021 seviyelerine geri dönerse, Avrupa depolama dönemini telafi etmek için 2023 yazında 30 milyar metreküpe varan ciddi bir arz-talep açığıyla karşı karşıya kalabilir. Bu eksiklik, 2023-24 ısıtma sezonunun başlangıcına kadar depolama kapasitesinin %95'ini doldurmak için gereken gazın neredeyse yarısına denk gelebilir" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'ndeki enerji krizinin ekonomik ve sosyal bir krize dönüşebileceğini söyledi.