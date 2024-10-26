Uluslararası ilişkiler uzmanı Bağcı BRICS zirvesini değerlendirdi

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

Rusya’nın Kazan kentinde 22-24 Ekim’de düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’nde “Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik için Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi” başlıklı ortak açıklama yayımlandı. Deklarasyonda BRICS ülkeleri arasında muhabir bankacılık ağlarının güçlendirilmesi ve uluslararası ödemelerde ulusal para birimlerinde uzlaşma sağlanması çağrısında bulunularak dolarizasyon karşıtı ticarete işaret edildi.

Zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ön yüzünde BRICS üyeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın; arka yüzünde ise Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bayraklarının bulunduğu sembolik bir “BRICS banknotu” verildi.

Zirveyi değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, grubun kendi içinde geldiği noktanın başarı olduğunu belirterek “Aslında BRICS, bir noktada ‘Küresel Güney’ olarak tanımladığımız ‘Bağlantısızlar Hareketi’nin bir ekonomik boyuta ulaşması anlamına geliyor. Önceden daha çok ideolojikti ancak şimdi ekonomik ve siyasi açıdan yeni bir birlikteliğin oluşmaya başladığı bir süreç” dedi. BRICS ülkelerinin ortak para birimine geçişinin kolay olmadığına işaret eden Bağcı, gerçekleşmesi durumunda bunun ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere için sorun yaratabileceğini söyledi. Bağcı, AB’nin de ortak para birimine geçişinin uzun yıllar sürdüğünü anımsattı.