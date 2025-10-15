Uluslararası kuruluştan korkutan Gazze raporu

Kuruluş, Birleşmiş Milletler’in çağrısına paralel olarak, mayın temizleme ekipmanlarının bölgeye girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Handicap International’ın Filistin topraklarındaki direktörü Anne-Claire Yach, salı akşamı yaptığı açıklamada “Tehlikenin boyutu devasa. Tahminler, 7 Ekim 2023’te başlayan savaşın ardından Gazze’ye yaklaşık 70 bin ton patlayıcı düştüğünü gösteriyor” dedi.

Yach, “Enkaz katmanları ve birikim düzeyi çok büyük. Yüksek nüfus yoğunluğuna sahip kentsel alanlarda, sınırlı hareket alanı nedeniyle risk son derece yüksek” ifadelerini kullandı.

NE KADARI PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT?

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS), son iki yılda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Gazze’de kapsamlı saha taraması yapılamadığını belirtti.

Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre, kurum “Gazze Şeridi’ndeki patlayıcıların ve mühimmatların yarattığı tehdide ilişkin tam bir tabloya sahip olmadığını” açıkladı.

BM kurumunun açıklamasına göre, İsrail makamları henüz gerekli ekipmanların girişine izin vermedi. Üç zırhlı aracın sınırda beklediği, bu araçların girişiyle “daha güvenli ve geniş ölçekli operasyonların” yürütülebileceği belirtildi.

Öte yandan, BM Mayın Eylem Servisi, Ocak 2025’te yayımladığı raporda, Gazze’ye atılan mühimmatın yaklaşık yüzde 5 ila yüzde 10’unun henüz patlamamış olabileceğini duyurmuştu.

Bu durum, bölgeye dönen siviller için uzun yıllar sürebilecek ciddi bir güvenlik riski anlamına geliyor.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN GEREKLİ TUTAR

Gazze’nin dört bir yanında yıkılmış binalar ve enkaz altında binlerce ceset arasında yaşam mücadelesi sürerken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bölgenin yeniden inşasına dair çarpıcı bir rapor yayınladı.

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan UNDP temsilcisi Jaco Cilliers, Gazze’deki enkaz miktarının en az 55 milyon ton olduğunu söyledi.

Cilliers, “Arap ülkeleri, AB ve ABD’den Gazze’nin yeniden inşası için güçlü finansal taahhütler aldık” dedi. Ancak uyardı: “Bu ölçekteki bir yeniden inşa süreci 10 yıl veya daha uzun sürebilir...”

Gazze Belediyesi’nden bir yetkili, İsrail’in savaş boyunca bölgedeki ağır iş makinelerinin ve kamyonların yüzde 95’ini yok ettiğini açıkladı.

Aynı yetkiliye göre, 193 bin bina tamamen yıkıldı, 16 hastane ise yalnızca sınırlı kapasiteyle hizmet verebiliyor.

Savaşın ardından, bölgedeki yolların yüzde 90’ı kullanılamaz hâle geldi.

UNDP'ye göre ise Gazze’nin yeniden inşasının tahmini maliyeti '70 milyar dolara' ulaştı.