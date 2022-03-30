UNICEF: Covid kapanmaları hala 400 milyon öğrenciyi etkiliyor

30 Mart 2022 Çarşamba, 11:21

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel, çocukların "pandeminin gizli kaybedenleri" olduğunu söylüyor.

Çocuklar, hastalığın en ağır etkilerine daha az açık olsa da, pandemi yüzünden okulların kapatılması nedeniyle yaşamları alt üst oldu.

Filipinler, Honduras ile Büyük Okyanus'un güneyindeki Solomon Adaları ve Vanuatu da okulların en az yüzde 70'i kapalı ve UNICEF bu oranı tam kapanma diye tanımlıyor.

‘KORKUNÇ KADER’

Russel BBC'ye yaptığı açıklamada "Daha önce okuyabilen çocukların şimdi okuyamadığını, işlem yapabilen çocukların şimdi bunu yapamadığını görüyoruz" dedi.

Russel, en çok okulu bırakan çocukların istismara açık bir hale gelmesinden korkuyor.

"Bazı çocuklar, aileleri yoksullaştığı için iş gücüne katılmak zorunda kaldı. Kız çocukları da erken evlendirildi ve bu korkunç bir kader."

Çocukların dışarıda oynamasının kısıtlandığı Filipinler'de, birkaç okul sonbahar aylarında yeniden açıldı, ancak öğrencilerin çoğu evlerinde kaldı.

PANDEMİ ÜZERİNE SEL FELAKETİ

UNICEF'e göre, pandemiden önce bile Sahra altı Afrika ülkelerinde, okuma, yazma ve matematik kabiliyetleri en düşük düzeylerdeydi.

Bu yıl Ocak ayında Uganda'da okullar açıldığında, 10 çocuktan biri okula geri dönmedi.

Sel felaketleri çok sayıda okula zarar verdi. Bu nedenle UNICEF 457 çadır sağladı.

Bazı çadırlar, ülkenin batısındaki madencilik kasabası Kasese'ye gitti.

Bulembia İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Lilian Nikaru, "Neredeyse iki yıllık boşluk çocukları çok etkiledi. Geri döndüklerinde, birçok şeyi unutmuşlardı ve baştan öğretmeye başladık" diyor.

Öğretmenler, ev ev dolaşıp aileleri kız çocuklarının okula geri dönüşü için ikna etmeye çalıştı. Genç yaşta anne olanları da.

EN UZUN SÜRELİ KAPANMA

Trinidad ve Tobago, dünyanın en uzun süreli kısmi okul kapatmasına gitti ve ilkokullar gelecek ay tekrar açılacak.

Bazı ebeveynler, diğer ülkeler öğrenime tekrar başlamışken, gecikmeleri anlamakta zorlanıyor. En küçük çocukların okulları kapalı kalırken, plajlar ve barlar yeniden açıldı.

Bu, 9 yaşındaki Elin için iki yıllık okul deneyimi, yatak odasındaki küçük masanın üzerinde duran dizüstü bilgisayarın başında günde dört ya da beş saate geriledi.

"Bazen bazı şeyleri kaçırıyorum ve sormaya korkuyorum" diyor.

‘ÇOK SESSİZ’

Annesi Kate Nothnagel, Elin'in sınıf öğretmeniyle bu yıl sadece bir kez karşılaştığını ve geçen yıl ise bir kere bile yüz yüze görmediğini söylüyor.

"Aralarında bir ilişki gelişmedi ve çocuğun kendine güveni oluşmadı. Aslında çok dışadönük bir çocuktu ama içine kapanmaya başladığını