UNICEF'ten Gazze için çarpıcı uyarı: Mezarlığa dönüşüyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek "Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor" dedi.
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