Ünlü besteci Aleksandr Gradskiy yaşamını yitirdi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıllarından bugüne, tanınan ünlü besteci ve şarkıcı Aleksandr Gradskiy 72 yaşında Moskova'da yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2021 Pazar, 14:14
Ünlü besteci Aleksandr Gradskiy yaşamını yitirdi
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Eylül ayından koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Aleksandr Gradskiy'nin daha sonra sağlık durumu gittikçe kötüleşti.

72 yaşında Moskova'da hayata gözlerini yuman sanatçının ölüm nedeninin beyin enfarktüsü olduğu açıklandı.

Gradskiy, 1949 yılında Çelyabinsk'te doğdu. 1974'te Müzik Pedagoji Enstitüsü'nden mezun oldu, Moskova Konservatuarı'nda okudu.

1970'lerden beri, bestelerinin yanı sıra çok sayıda müzik projesinde yer alarak solo kariyerini de zirveye taşıdı.


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