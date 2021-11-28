Ünlü besteci Aleksandr Gradskiy yaşamını yitirdi

28 Kasım 2021 Pazar, 14:14

Eylül ayından koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Aleksandr Gradskiy'nin daha sonra sağlık durumu gittikçe kötüleşti.

72 yaşında Moskova'da hayata gözlerini yuman sanatçının ölüm nedeninin beyin enfarktüsü olduğu açıklandı.

Gradskiy, 1949 yılında Çelyabinsk'te doğdu. 1974'te Müzik Pedagoji Enstitüsü'nden mezun oldu, Moskova Konservatuarı'nda okudu.

1970'lerden beri, bestelerinin yanı sıra çok sayıda müzik projesinde yer alarak solo kariyerini de zirveye taşıdı.