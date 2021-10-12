Ünlü bilim insanı salgının ikinci fazı için tarih verdi
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Yale Üniversitesi'nde görevli profesör Nikolas Christakis, Covid-19 salgını ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu.
ABD’nin en saygın eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde görevli Profesör Nikolas Christakis, Covid-19 ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Aşının bulunmasına rağmen koronavirüsüyle mücadelenin devam ettiğini söyleyen Christakis, "Şu an savaşı bitirebiliriz. Eğer hepimiz aşı olursak bu savaş sona erer. Ben salgını iki faza ayırıyorum. Şu an birinci fazını yaşıyoruz. Toplumun belirli bir kesimi aşı olursa ya da hastalanırsa bunu ortadan kaldırırız. Fakat bence biz şu an pandeminin sonunun başlangıcında değiliz. Biz pandeminin başlangıcının sonundayız" dedi.
Toplum bağışıklığının yüzde 83 seviyelerinde olması gerektiğinin altını çizen ve bu kitlenin ya aşı olarak ya da hastalanarak bağışıklık sağlaması gerektiğini söyleyen ünlü bilim insanı, "Fakat şu an virüs daha bulaşıcı. Dolayısıyla toplumun yüzde 85 ile 90’ının aşı olması gerekiyor. Ya aşı olunmalı ya da enfekte" ifadelerini kullandı.
BU FAZ BİTSE BİLE TEHLİKE DEVAM EDİYOR
Ünlü bilim insanı pandeminin ikinci dalgası ile ilgili ise, "Bu bir dalga, tsunami gibi ya da bir yangın gibi. Yangından sonra evleri yeniden inşa etmek gerekir. Bu ikinci fazdır. Biz de ikinci fazı 2022’de yaşayacağız ve 2023 ve 2024’e kadar böyle geçecek. Bu fazdaki en kötü sorunlar, virüsün yaratacağı etkiler. Covid-19’dan ölen her bir insana karşı kalbinde, böbreklerinde ve ciğerlerinde sorun yaşanan 5 kişi olacak. Şu an hepimiz birinci fazdayız ve bu faz bitse bile tehlike devam ediyor" yorumunu yaptı.
Kaynak: Sözcü
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