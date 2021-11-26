Ünlü fotoğraftaki 'Afgan kızı' İtalya'ya sığındı

26 Kasım 2021 Cuma, 11:01

ABD merkezli National Geographic dergisinin 1985 yılında yayınlanan bir sayısında savaş fotomuhabiri Steve McCurry imzalı fotoğrafıyla yer alan ve yeşil gözlü 'Afgan kızı' olarak ünlenen Şerbet Gula, Afganistan'ı terk etti.

Sputnik'in aktardığına göre; İtalyan hükümeti, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden üç ay sonra ülkesini terk etmek isteyen Gula'ya tahliye sürecinde yardım ettiklerini açıkladı.

Gula'nın şu anda Roma'da bulunduğunu açıklayan İtalyan yetkililer, 'Afgan kızı'nın ailesiyle birlikte İtalya'daki yeni hayatlarına entegrasyonu için kendilerine destek sağlanacağını belirtti.

İtalya hükümetinden yapılan açıklamada, "Şerbet Gula, Afganistan'ın ve Afgan halkının o sırada içinden geçmekte olduğu tarihteki değişimleri ve çatışmaları sembolize etti" ifadelerine yer verildi.

1985 tarihli fotoğraftaki derin bakışlarıyla tüm dünyada ün kazanan Gula, 2002 yılında McCurry tarafından tekrar fotoğraflanmıştı.

2014'te Gula, Pakistan'da ortaya çıkmış ancak ülkede sahte kimlik belgesiyle bulunduğu suçlamaları yüzünden saklanmaya başlamıştı. Ardından dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Gula'yı ülkesine geri çağırmış ve dönüşü onuruna Kabil'de bir resepsiyon düzenlenmişti.

"ÖNCELERİ O FOTOĞRAFIN GETİRDİĞİ ÜNÜ SEVMİYORDUM"

2017 yılında BBC'ye verdiği demeçte, fotoğrafın kendisine getirdiği ünü sevmediğini anlatan Gula, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önceleri fotoğrafın bana getirdiği ünü ve medyayı sevmiyordum. Ama şimdi o fotoğraftan gelen parayla dul ve yetim kalmış birçok kişiye yardım ediyorum. Bu da bana onur veriyor. Gurur duyuyorum."

Fotoğrafı kendisine ilk olarak kardeşinin gösterdiğini belirten Gula, "Çok şaşırmıştım. İlk başta fotoğrafın çok fazla yayılmasından dolayı biraz endişelendim. Ancak daha sonra fotoğrafın birçok mülteciye yardım edilmesine sebep olduğunu görünce mutlu oldum" diye konuşmuştu.