Ünlü gazeteci Amanpour'a 'başörtüsü' dayatması: 40 dakika bekletildi, röportaj gerçekleşmedi

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:59

Ünlü gazeteci Christiane Amanpour, İran'da Mahsa Amini'nin tutuklandıktan sonra öldürülmesinin ardından ülke içindeki son olaylara yönelik açıklamalarda bulundu.

Amanpour, İran'da protestoların sürdüğünü ve Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından kadınların başörtülerini "yaktığını" ifade ederek, olaylara ilişkin bilgi almak için İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile iletişime geçtiğini duyurdu.

Amanpour, "uzun planlama ve hazırlanmaların" ardından Reisi ile röportaj gerçekleştireceğini beklediğini, ancak Reisi ile "görüşemediğini" dile getirdi.

Amanpour, "görüşmenin başlamasından 40 dakika sonra Reisi'nin bir yardımcısının yanına geldiğini" ve kendisine "Muharrem ve Safer ayları olduğu için başörtüsü takmasını önerdiğini" ifade etti.

TEKLİFİ REDDETTİ

Christiane Amanpour, Reisi'nin yardımcısından gelen bu teklifi "kibarca" reddettiğini, New York'ta başörtüsüyle ilgili hiçbir "kanunun veya geleneğin" olmadığını belirterek, daha önce görüştüğü hiçbir İran cumhurbaşkanının ülke dışında bu tür bir talepte bulunmadığını söyledi.

Amanpour, Reisi'nin yardımcısıyla görüşmesine değinerek, "Yardımcı, başörtüsü takmamam durumunda görüşmenin olmayacağını açıkça belirtti. Bunun 'saygı meselesi' olduğunu söyledi ve ülkeyi kasıp kavuran protestolara atıfta bulunarak İran'daki mevcut duruma atıfta bulundu" dedi.

'GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ'

Amanpour, yardımcının tavrının "eşi benzeri görülmemiş" bir durum olduğunu belirterek, "Bu eşi benzeri görülmemiş ve beklenmedik duruma katılamayacağımı bir kez daha söyledim. Böylece uzaklaştık. Görüşme gerçekleşmedi" dedi.

Amanpour ayrıca, İran'da devam eden protestolar nezdinde, Cumhurbaşkanı Reisi ile konuşmanın "önemli bir an olabileceğini" sözlerine ekledi.