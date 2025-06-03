Aslan saldırısına uğrayan ünlü iş insanı hayatını kaybetti!

Namibya’da çöl aslanlarını koruma ve destekleme projelerine aktif olarak katılan, bu alanda yaptığı büyük maddi katkılarla tanınan Alman iş insanı Bernd Kebbel, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Olay, Namibya’nın kuzeybatısında yer alan Kunene Bölgesi'nde meydana geldi.

Kebbel, arkadaş grubuyla birlikte kamp yaptığı sırada, gece saatlerinde tuvalet ihtiyacını karşılamak için çadırdan ayrıldı. Ancak tam bu sırada bir dişi aslan tarafından saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, aslan Kebbel’i boynundan ısırarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerindekiler müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kebbel, aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

TURİZM BAKANLIĞI VE POLİS OLAYI DOĞRULADI

Namibya Turizm Bakanlığı ve yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kebbel’in ölümüne boynuna aldığı ısırık darbesinin neden olduğu belirtildi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve saldırgan aslanın tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

DOĞAYI KORUMAYA ADANMIŞ BİR HAYAT

Bernd Kebbel, çöl aslanlarının korunmasına yönelik birçok projeye büyük bağışlarda bulunmuş, doğa koruma çalışmalarına olan ilgisiyle tanınmıştı. Hayatını doğa ve vahşi yaşamı desteklemeye adamış olan Kebbel’in ölümü, doğa koruma camiasında büyük üzüntü yarattı.