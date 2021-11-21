Ünlü Japon tasarımcı Emi Wada yaşamını yitirdi

21 Kasım 2021 Pazar, 12:53

Kyoto’da dünyaya gelen ünlü kostüm tasarımcısı Emi Wada 84 yaşında yaşamını yitirdi. Wada, ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir cenaze töreniyle uğurlandı.

Japon medyasının aktardığına göre; 13 Kasım'da ölen Wada’nın ölüm sebebi henüz açıklamadı.

Ünlü tasarımcı 1985 yılında Kurosawa’nın Ran isimli filmindeki tasarımlarıyla Oscar Ödülü’nün sahibi olmuştu.

Kariyeri boyunca birçok yapım için tasarım hazırlayan Wada 2020 yılında Venedik Uluslararası Film Festivali’nde prömiyeri yapılan Ann Hui’nin Love After Love isimli filminin de kostüm tasarımlarını üstlenmişti.