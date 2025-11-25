Ünlü mafya lideri Al Capone’un çocukluk evi rekor fiyata satıldı

New York’un Brooklyn bölgesindeki Park Slope mahallesinde bulunan ve ünlü mafya lideri Al Capone’un çocukluk yıllarını geçirdiği townhouse, yedi ay süren satış sürecinin ardından yeni sahiplerine kavuştu.

Capone, 11 yaşındayken ailesiyle birlikte bu tuğla eve taşınmıştı.

Genç Capone’un suç dünyasına ilk adımlarını attığı dönemin de bu eve denk geldiği biliniyor.

Burada yaşarken Five Points Gang adlı çeteye katılan Capone, 1919’da Chicago’ya taşındı ve daha sonra ABD’nin en ünlü suçlularından biri olarak “Public Enemy No.1” lakabını aldı.

1931’de vergi kaçakçılığından hüküm giyen Capone, sekiz yıl hapis cezası aldı; bunun neredeyse beş yılını San Francisco Körfezi’ndeki ünlü Alcatraz cezaevinde geçirdi.

Capone, 1947’de 48 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

“YAŞANAMAZ” HALDEYDİ

Mülk, 2024 yılında bir geliştirme firması tarafından 1,85 milyon dolara satın alındı. Kamu kayıtlarına göre bu, Capone ailesinden önceki sahibine devredildiği dönemden bu yana ilk el değişimiydi.

Douglas Elliman emlak firması temsilcisi Nadia Bartolucci, evi devraldıklarında townhouse’un “yaşanamaz durumda” olduğunu söyledi. Ardından kapsamlı bir yenileme yapıldı.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından mülk Nisan 2025’te 6,25 milyon dolar talep edilerek listeye çıkarıldı.

The New York Post’un haberine göre ev, sonunda Park Slope’ta yaşayan bir çift tarafından 5,82 milyon dolara satın alındı.

Douglas Elliman’ın ilanında, evin geçmişte Al Capone’a ait olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

İlan, mülkü “olağanüstü bir konut” olarak tanımlayarak kullanılan “en kaliteli malzemelerin titizlikle işlendiğini” vurguluyor.

EVİN ÖZELLİKLERİ