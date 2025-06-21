Ünlü markanın temizlik ürününde skandal: Acil toplatma kararı alındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın
yayınladığı skandallar listesi sonrasında bir skandalı da Avrupa Birliği
Komisyonu duyurdu.
Yeni açıklanan duyuruda Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ye ait çamaşır suyunda kimyasal tespit edildiği açıklandı.
YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR
Ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle belirtildi: Dokunsal
uyarı ve emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması yönüyle yaralanma/cilt
yanması-göz hasarı tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere
aykırılık nedeniyle uygunsuzluk tespit edilmiştir.
TOPLATILACAK
Ticaret Bakanlığı, ürünün piyasaya arzın yasaklanması ve toplatmasına karar verdi.
ÇAMAŞIR SUYUNDAKİ RİSKLER
Çamaşır suyunun güvenliği, mevcut bileşiklerine ve
konsantrasyonlarına bağlı. Genel olarak, çamaşır suyunun yutulması yemek borusu
ve mideye zarar vererek ölüme yol açabilir. Cilt veya gözlerle temas ettiğinde
tahrişe, kurumaya ve potansiyel olarak yanıklara neden olur.
Çamaşır suyu buharının solunması akciğerlere zarar
verebilir. Çamaşır suyu kullanırken kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı.
PATLAYABİLİR
Çamaşır suyu asla sirke veya diğer asitlerle
karıştırılmamalıdır, çünkü bu içte ve dışta ciddi yanıklara neden olabilecek
yüksek derecede zehirli klor gazı oluşturacaktır.
Çamaşır suyunun amonyakla karıştırılması benzer şekilde
akciğerleri yakabilen zehirli kloramin gazı üretir.
Çamaşır suyunun ispirto veya aseton ile karıştırılması
kloroform oluştururken, hidrojen peroksit ile karıştırılması oksijen açığa
çıkaran ekzotermik ve potansiyel olarak patlayıcı bir kimyasal reaksiyonla
sonuçlanır.