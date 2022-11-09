Ünlü model Müslüman oldu, Umre'ye gitti

09 Kasım 2022 Çarşamba, 08:37

Fransız medyası, Himer'in üvey babasıyla büyüdüğünü ve İslam ile tanıştığında, kendisi de Müslüman olan biyolojik babasını aradığını yazdı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Himer, Müslüman oluşunu sembolize eden, Şehadet getirdiği bir videoyu takipçileri ile paylaştı.

Himer, Instagram'dan paylaştığı iletisinde, "Bazılarınız biliyor olabilir ama birçok kişi hala merak ediyor. [...] Aylar önce İslam'a girdim. Günlük hayatımı takip edenler biliyor ama kesin olan şey bu samimiyeti paylaşmanın önemi" ifadelerine yer verdi.

Himer, sözlerine şöyle devam etti:

"Başka bir dine geçmekte utanılacak bir şey yok. Bu, herkesin özgürce kullanabilmesi gereken temel bir haktır. Gerçekten de çok geliştim, öncelikler algımı gözden geçirdim ve profesyonel ya da kişisel bazı yaşam seçimlerimi yeniden düşündüm. Bunu takdir eden ya da en azından saygı duyan herkese teşekkür ederim..."

Himer, Fransız televizyonlarında yayınlanan "Aşkın Prensesi" adlı televizyon programında yer almıştı.