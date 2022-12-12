Ünlü oyuncu Georgia Holt 96 yaşında yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Georgia Holt, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı ve Holt'un kızı Cher, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:27
Ünlü oyuncu Georgia Holt 96 yaşında yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

'I Love Lucy', 'Jane Wyman Presents the Fireside Theatre' gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Georgia Holt, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Acı haberi ise kendisi gibi şarkıcı olan kızı Cher, Twitter hesabından duyurdu. Cher, yaptığı paylaşımda, "Annem gitti' ifadelerini kullandı.

GEORGIA HOLT KİMDİR?

Asıl adı Jackie Jean Crouch olan Georgia Holt, 1926 yılında Kensett'ta doğdu. 

1950'lerde onlarca filmde rol aldı. Holt ayrıca kızı Cher'in belgeseli "Dear Mom, Love Cher"de de rol aldı.


Georgia Holt Cher

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler