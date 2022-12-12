Ünlü oyuncu Georgia Holt 96 yaşında yaşamını yitirdi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:27

'I Love Lucy', 'Jane Wyman Presents the Fireside Theatre' gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Georgia Holt, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi ise kendisi gibi şarkıcı olan kızı Cher, Twitter hesabından duyurdu. Cher, yaptığı paylaşımda, "Annem gitti' ifadelerini kullandı.

Mom is gone?? — Cher (@cher) December 11, 2022

GEORGIA HOLT KİMDİR?

Asıl adı Jackie Jean Crouch olan Georgia Holt, 1926 yılında Kensett'ta doğdu.

1950'lerde onlarca filmde rol aldı. Holt ayrıca kızı Cher'in belgeseli "Dear Mom, Love Cher"de de rol aldı.