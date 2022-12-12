Ünlü oyuncu Georgia Holt 96 yaşında yaşamını yitirdi
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Georgia Holt, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı ve Holt'un kızı Cher, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
'I Love Lucy', 'Jane Wyman Presents the Fireside Theatre' gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Georgia Holt, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi ise kendisi gibi şarkıcı olan kızı Cher, Twitter hesabından duyurdu. Cher, yaptığı paylaşımda, "Annem gitti' ifadelerini kullandı.
Mom is gone??— Cher (@cher) December 11, 2022
GEORGIA HOLT KİMDİR?
Asıl adı Jackie Jean Crouch olan Georgia Holt, 1926 yılında Kensett'ta doğdu.
1950'lerde onlarca filmde rol aldı. Holt ayrıca kızı Cher'in belgeseli "Dear Mom, Love Cher"de de rol aldı.
Video Haberler
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- 'Hedefleri şeriat devleti'
- Bu ses kaydı kimin?
- 18 yaşındaki Zuhal polis kurşunuyla öldü: 2 gözaltı