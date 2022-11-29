Ünlü oyuncu Kate Keltie kansere yakalandığını açıkladı

Avustralyalı ünlü oyuncu Kate Keltie, son evre meme kanserine yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 17:58
Ünlü oyuncu Kate Keltie kansere yakalandığını açıkladı
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'Neighbours' dizisinde 'Michelle Scully' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Kate Keltie, meme kanserine yakalandığını duyurdu. 36 yaşındaki oyuncu, hastalığının 4. evrede olduğunu ve metastaz yaptığını açıkladı.

"YAKALANDIĞI KANSER SON DERECE SALDIRGAN..."

Yapılan açıklamada "Bizim güzel Katie'miz, hayal bile edilemeyeni yaşıyor. O, dördüncü evre meme kanseri teşhisi aldı. Yakalandığı kanser son derece saldırgan ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı" ifadelerine yer verildi.

Bir mesaj paylaşan Keltie, "Herkese merhaba. Size kişisel olarak teşekkür etme fırsatı bulamadığım için üzgünüm. Benimle kalın, ben orada olacağım. Kalbimin derinliklerinden hepinize teşekkür ediyorum."


Kate Keltie Neighbours kanser

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