Ünlü oyuncu Netflix dizisinin açtığı tazminat davasını kaybetti, 31 milyon dolar ödeyecek

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:34

Hollywood yıldızı Kevin Spacey, üç erkeğe cinsel istismar ile suçlanmasının ardından başrol oynadığı House of Cards dizisi yayını bırakma kararı aldı.

Dizinin yapım şirketi olan ABD merkezli MRC, çalışanlarına tacizde bulunması ve dizinin beklediklerinden erken sonlanması sebebiyle Oscar ödüllü oyuncuya tazminat davası açtı.

Guardian'ın haberine göre; Los Angeles mahkemesi, yapım şirketini haklı buldu ve Spacey'i 31 milyon dolar tazminata mahkûm etti.

Mahkeme, Spacey'nin sözleşmesinin geri kalanı için ödeme almaya hakkı olmadığına, oyuncunun diziden çıkarılmasının dizinin yayından kalkmasına sebep olduğuna ve böylece yapım şirketinin zarara uğradığına hükmetti.