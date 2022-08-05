Ünlü oyuncu Netflix dizisinin açtığı tazminat davasını kaybetti, 31 milyon dolar ödeyecek
ABD'li oyuncu Kevin Spacey, Netlfix dizisi House of Cards yapımcısının açtığı tazminat davasını kaybetti. Ünlü oyuncu, dizi yapımcısına 31 milyon dolar tazminat ödeyecek.
Hollywood yıldızı Kevin Spacey, üç erkeğe cinsel istismar ile suçlanmasının ardından başrol oynadığı House of Cards dizisi yayını bırakma kararı aldı.
Dizinin yapım şirketi olan ABD merkezli MRC, çalışanlarına tacizde bulunması ve dizinin beklediklerinden erken sonlanması sebebiyle Oscar ödüllü oyuncuya tazminat davası açtı.
Guardian'ın haberine göre; Los Angeles mahkemesi, yapım şirketini haklı buldu ve Spacey'i 31 milyon dolar tazminata mahkûm etti.
Mahkeme, Spacey'nin sözleşmesinin geri kalanı için ödeme almaya hakkı olmadığına, oyuncunun diziden çıkarılmasının dizinin yayından kalkmasına sebep olduğuna ve böylece yapım şirketinin zarara uğradığına hükmetti.
Video Haberler
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- İpler dolandı, 'yedek paraşütü' hayatını kurtardı
- 'MEB Bakanı o koltukta oturduğu sürece...'
- Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
- Ünlü oyuncu gözaltına alındı
- Erdoğan, Rusya'da: Soçi'de kritik görüşme
- Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu
- Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrild
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'
- Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş