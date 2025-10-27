Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: 'Kesinlikle tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Fransa’da ünlü bir peynir markasıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. "Le Cavalier" isimli ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor. Üründe ‘listeria’ isimli bakterinin tespit edildi.

UZMANLARDAN UYARI

Ürünler market raflarından apar topar toplanırken tüketicilere de uyarı yapıldı. Tüketici platformundan konu ile ilgili yapılan açıklamada, peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak "Kesinlikle tüketmeyin" uyarısı yapıldı.

RİSKLİ ÜRÜN 1 AY BOYUNCA SATIŞA SUNULDU

Fransız tüketici platformu RappelConso, söz konusu peynirlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada riskli peynirlerin 25 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Aldi mağazası raflarında satıldığı belirtildi.

"KESİNLİKLE TÜKETMEYİN"

RappelConso, tüketicilere bu tarihler arasında aldıkları peynirleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı. Elinde bu marka peynir olanların Aldi mağazalarına iade yaparak paralarını alabilecekleri vurgulandı.