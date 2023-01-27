Ünlü Rus influencer Kirill Tereshin, Rusya'dan ayrılarak Endonezya'ya yerleşti
Ünlü Rus influencer "Temel Reis" olarak da bilinen Kirill Tereshin, Rusya'dan ayrılarak Endonezya'nın Bali adasına yerleştiğini duyurdu.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Moskova'da yeni bir seferberlik sürecinin başlamasından endişelenen ünlü isimler ülkeden ayrılmaya devam ediyor.
Son olarak Ünlü Rus influencer Kirill Tereshin, Rusya'dan ayrıldığını duyurdu.
Rus "Temel Reis" olarak bilinen 25 yaşındaki Kirill Tereshin, Endonezya'nın Bali adasına yerleştiğini söyledi.
Tereshin, son haftalarda hem Instagram hem de TikTok'ta adadan bir dizi video ve gönderi yayınladı.
TikTok'taki son videosunda, manzaralı bir villanın bahçesinde yürüdüğü bir video yayınladı.
Tereshin, "Artık Bali, Endonezya'da yaşıyorum, 'Bazooka Hands' profesyonel vücut geliştiricisi olarak..." dedi.
Tereshin, internette tuhaf bir şekilde aşırı şişirilmiş pazıları ve ağır yüz çalışmalarıyla ün kazandı.
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