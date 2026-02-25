Ünlü sunucu, kayıp annesi için servet ödül koydu

ABD’li televizyon sunucusu Savannah Guthrie, Instagram hesabından paylaştığı videoda, annesi Nancy Guthrie’nin kaybolmasının 24. gününde kamuoyuna çağrıda bulundu.

Duygusal anlar yaşayan Guthrie, “Hâlâ bir mucizeye inanıyoruz, hâlâ eve dönebileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Ailesinin, annesinin bulunmasını sağlayacak bilgi için 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Guthrie ailesi ayrıca, Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezi’ne 500 bin dolar bağış yapacaklarını açıkladı.

Savannah Guthrie paylaşımında, “Bu mesajı duyan herkes, bildiklerinizi paylaşın ve annemizi eve getirmemize yardımcı olun” dedi.

FBI’ın Phoenix ofisi de yaptığı açıklamada, Nancy Guthrie’nin nerede olduğuna dair birinci elden bilgi sahibi olan kişilerin ihbar hattıyla iletişime geçmesini istedi.

Kayıp kadının bulunmasına yönelik ödül daha önce FBI ve Tucson Crime Stoppers tarafından toplam 200 bin dolar olarak belirlenmişti.

84 yaşındaki Nancy Guthrie, 1 Şubat’ta kilise ayinine katılmamasının ardından kayıp olarak bildirildi.

Pima County Şerif Ofisi, kadının gece saatlerinde evinden iradesi dışında götürülmüş olabileceğini, bunun bir kaçırılma vakası olabileceğini açıkladı.

Yürümekte zorlanan, kalp pili taşıyan ve günlük ilaç kullanması gereken Guthrie’nin sağlık durumu nedeniyle zamana karşı yarışıldığı belirtiliyor.

ŞÜPHELİ VE FİDYE NOTLARI

Soruşturma kapsamında, kapı kamerasına yansıyan bir erkek şüphelinin görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Yetkililer, aynı kişinin Nancy Guthrie kaybolmadan önce de evin kapısında görüldüğünü açıkladı.

Medya kuruluşlarına kripto para cinsinden yaklaşık 6 milyon dolar talep eden fidye notları gönderildiği, ancak bunlardan en az birinin sahte olduğu ve Kaliforniya’da yaşayan 42 yaşındaki bir kişinin bu nedenle suçlandığı bildirildi.

Olayın uluslararası yankı uyandırmasıyla Tucson kenti geniş çaplı medya ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Yetkililer şimdiye kadar yaklaşık 40 bin ihbar aldıklarını açıkladı.

Olay yerinin yakınında bulunan bir eldivenden elde edilen DNA örneklerinin FBI veri tabanında herhangi bir eşleşme vermediği belirtildi.

Soruşturma ekipleri, Guthrie ailesi üyelerinin tamamını şüpheli listesinin dışında bıraktı.