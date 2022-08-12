Ünlü tıp dergisi Lancet da Türk doktorların göçüne kayıtsız kalmadı: Türkiye’den ayrılan hekim sayısı 50 kat arttı

12 Ağustos 2022 Cuma, 16:33

Dünyanın en köklü tıp dergilerinden Lancet, düşük maaş ve artan şiddet olayları sebebiyle Türkiye’den yurtdışına çıkan doktorları gündemine taşıdı.

Bu sene ağustos itibarıyla bin 402 Türk hekimin ülkeyi terk ettiğini bildiren dergi, sene sonuna kadar 3 bin hekimin iyi hal belgesi almasının beklendiğini, 2012 yılına kıyasla Türkiye’den ayrılan hekim sayısının 50 katlık bir artış gösterdiğini vurguladı.

'GİTMEK İSTİYORLARSA GİTSİNLER'

Halk TV'de yer alan habere göre, Türk Tabipler Birliği’nin halk sağlığı uzmanları ve analistlerine göre, hekimlerin Türkiye’den ayrılışına ekonomik kriz ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarındaki artışın neden olduğunu belirten dergi, enflasyonu yüzde 79.6 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yüzde 176 olarak açıklayan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) arasındaki uçurumun da altını çizdi.

27 Temmuz 2022’de bir grup aile hekiminin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı ekonomik sıkıntılar çektiklerini anlatan mektubun, Cumhurbaşkanı tarafından, "Gitmek istiyorlarsa gitsinler. Onların yerine yeni mezunları işe alırız" cevabını verdiğini aktaran Lancet, Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Kayıhan Pala’nın, "Teknolojik gelişmelere rağmen tıp, usta-çırak ilişkisine dayanan bir insan alanıdır. 20 yıllık bir deneyime ve bilgi birikimine sahip hekimi, mesleğe yeni başlayanla kıyaslamak kabul edilemezdir ve Türkiye’deki tıbbın kalitesini aşağı görmektir" ifadelerine yer verdi.

BEYAZ KOD KULLANIMINDAKİ ARTIŞ

Kardiyolog Ekrem Karakaya’nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından Türk Tabipler Birliği’nin 2 günlük grev duyurusunda bulunmasını hatırlatan dergi, 2017’de 7 bin 751, 2019’da 46 bin 274 ve 2020’de 72 bin 158 sağlık çalışanının beyaz kod kullandığını aktararak güvenlik sıkıntısı yaşayan doktorların sayısındaki büyük artışın altını çizdi.

'HEKİM AÇIĞI YAŞANABİLİR'

Türk Tabipler Birliği’nin Türkiye’den ayrılan hekimlerle ilgili çalışmasında, ülkeden ayrılan tıp akademisyenleri ve uzman hekimlerin sayısındaki artışa değinilerek özellikle cerrahi, dahiliye, çocuk sağlığı, anestezi, radyoloji ve oftalmoloji alanlarında ülkede olası bir hekim açığı yaşanabileceği uyarısını vurgulayan dergi, bağışıklık uzmanı ve Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut’un, "Geçen ay 16 anestezi uzmanı ülkeden ayrıldı. Anestezi ve yoğun bakımın Covid19’a karşı mücadelede kritik bir önem taşıdığını biliyoruz" açıklamalarına yer verdi.

Bakanların sağlık alanındaki eleştirilere ülkedeki 126 tıp fakültesinin her yıl yaklaşık 16 bin mezun verdiği şeklinde yanıt verdiğini aktaran Lancet, bu seneki uzmanlaşma sınavında 12 bin 294 pozisyondan bin 859’unun boş kaldığını, bu boş kalan pozisyonların çoğunun ise cerrahi ile alakalı bölümler olduğunu belirtti.