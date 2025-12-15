Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer ölü olarak bulundu

Sinema dünyası, ünlü yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner’dan gelen acı haberle sarsıldı. Çiftin, Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunması büyük üzüntü yarattı.

78 yaşındaki Rob Reiner ve 68 yaşındaki eşi Michele Singer Reiner, pazar öğleden sonra malikanelerinde hayatlarını kaybetmiş halde bulundu. İlk bulgulara göre çiftin vücutlarında bıçakla oluşmuş kesiklere benzer yaralar tespit edildi. Olay yerine saat 15.30 sıralarında itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Los Angeles Polis Departmanı’na (LAPD) bağlı Soygun-Cinayet Birimi, olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın niteliğine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ünlü komedyen Carl Reiner’ın oğlu olan Rob Reiner, kariyerine 1960’lı yıllarda komedi yazarı olarak başladı. 1970’li yıllarda All in the Family dizisinde canlandırdığı “Michael Stivic” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı ve bu rolüyle iki Emmy Ödülü kazandı. Oyunculuğun ardından yönetmenliğe ağırlık veren Reiner, This Is Spinal Tap, When Harry Met Sally…, The Princess Bride, Misery ve Stand by Me gibi sinema tarihine geçen filmlere imza attı.

Rob Reiner, When Harry Met Sally… filminin çekimleri sırasında tanıştığı fotoğrafçı Michele Singer ile 1989 yılında evlendi. Reiner’ın Michele ile yaşadığı ilişkinin, filmin finalinin değiştirilmesine ve karakterlerin mutlu sona ulaşmasına ilham verdiği biliniyordu.

Rob Reiner ve Michele Singer Reiner’ın Jake, Nick ve Romy adında üç çocuğu bulunuyordu.