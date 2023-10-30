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Ürdün, ABD’den Patriot hava savunma sistemi istedi

Ürdün, sınır güvenliğini arttırmak için ABD’den topraklarına Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmasını istedi.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:30
Ürdün, ABD’den Patriot hava savunma sistemi istedi
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İsrail ile en uzun sınırı paylaşan Ürdün, bölgedeki çatışmalar nedeniyle sınır güvenliğini arttırmak için harekete geçti. Ürdün Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Mustafa Hiyari devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “ABD’den savunmamızı Patriot hava savunma sistemleriyle güçlendirmesini istedik" dedi.

ABD’nin bölgedeki gücünü arttırmak için son aylarda Ürdün askeri tesislerini kullandığı öne sürülmüştü. Hiyari konuya ilişkin açıklamasında, Pentagon'un Ürdün’deki üsleri kullanarak İsrail'e askeri ekipman ve silah sevkiyatı yaptığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Ürdün, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2013’te topraklarına Patriot füzeleri konuşlandırmıştı.


ABD Ürdün patriot

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