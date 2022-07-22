Ürdün ordusundan Suriye sınırında operasyon: Sızma ve silah kaçakçılığı girişimi engellendi
Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye sızma ve silah kaçakçılığı girişiminin engellendiğini duyurdu.
Ürdün ordusu, Suriye tarafından ülke topraklarına yönelik sızma ve silah kaçakçılığı girişimini engellediklerini duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kuzey Askeri Bölgesi'nin bir cephesinde angajman kuralları uygulandı. Operasyon sonucu kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan kişi yakalandı, beraberindeki silah ve mühimmatlara el konuldu" ifadeleri kullanıldı.
Sızma girişiminde bulunan kişi ve el konulan silahların ilgili makamlara teslim edildiği kaydedilen açıklamada, daha fazla bilgi verilmedi.
Ürdün, geçen yıllarda özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak yüzlerce sızma ve kaçakçılık girişimine sahne oldu.
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