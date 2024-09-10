Ürdünlüler, milletvekili seçimleri için sandık başında
Ürdün'de milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.
Ülke genelinde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'a kadar devam edecek. 5 milyon 80 bin 858 seçmen, yeni milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek.
Ülke genelindeki 197 yerel ve genel listeden bin 623 aday, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki (TM) 138 sandalye için yarışacak.
NE OLMUŞTU?
Ürdün Kraliyet Ofisi'nden 25 Temmuz'da yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah’ın, anayasanın 34. maddesi gereğince TM’yi feshettiği belirtilmişti.
Ürdün’de parlamento, seçilenlerden oluşan TM ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.
Etiketler: #Ürdün #milletvekilleri #Seçim
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı
- Narin, katledildiği köyde toprağa verildi
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı