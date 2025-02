USAID tartışması büyüyor: Kongrede çığlıklar, salonda protesto!

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın USAID'in "finansmanını dondurmasını" ele alan oturum düzenlendi.

Bir grup gösterici, oturumu bölerek Washington yönetiminin Ajansa ilişkin kararlarını protesto etti.

"AIDS fonunu hemen geri verin" sloganları atan protestocular, "Trump, AIDS'li insanları öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Here are the activists getting chucked out of USAID House hearing



Rep. Brian Mast fact-checks their chant to 'restore AIDS funding':



'I guess these guys don’t watch the news… the funding WAS restored' https://t.co/JmEoVIRZm6 pic.twitter.com/YUXB8JkMHj