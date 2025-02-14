USAID tartışması büyüyor: Kongrede çığlıklar, salonda protesto!

ABD'de protestocular, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) ilişkin Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturumu yarıda kesti.

USAID tartışması büyüyor: Kongrede çığlıklar, salonda protesto!
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:11

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın USAID'in "finansmanını dondurmasını" ele alan oturum düzenlendi.

Bir grup gösterici, oturumu bölerek Washington yönetiminin Ajansa ilişkin kararlarını protesto etti.

"AIDS fonunu hemen geri verin" sloganları atan protestocular, "Trump, AIDS'li insanları öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

 

Protestocular, polis ekiplerince salondan dışarı çıkarıldı.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, protestonun ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sanırım bu adamlar haberleri izlemiyor. PERFAR'ın (AIDS'le Mücadelede Acil Durum Planı) hayat kurtarıcı olduğu kanıtlanan pek çok programdan biri olduğunu, bu nedenle de fonun yeniden sağlandığını fark etmemişler."

USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

ABD'de Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın yürütmesinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.


Etiketler: #usaid #ABD

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