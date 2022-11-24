Üst düzey İranlı askere suikast: İsrail sorumlu tutuldu

24 Kasım 2022 Perşembe, 11:47

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi Albay Davud Caferi'ye saldırı düzenlendi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Davud Caferi'nin, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Komutanlığı'nda çalıştığı açıklandı.

Açıklamada, İsrail sorumlu tutularak, “bu eylemin hesabını vereceği” uyarısında bulunuldu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Caferi'nin İHA ve hava savunma uzmanı olduğunu belirterek, Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep banliyösünde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu korumalarıyla birlikte öldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Albay Davud Caferi ve İran dini lideri Ali Hamaney el sıkışıyor

Gözlemevi, korumanın olay yerinde öldüğünü açıklarken, Caferi'nin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti.