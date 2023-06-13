Üst düzey Rus generalin öldüğü iddia edildi

Yayınlanma: 13.06.2023 - 13:18

Güncelleme: 13.06.2023 - 13:18

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin paylaşımlarıyla bilinen Voenkor adlı Telegram kanalı, Ukrayna ordusunun Zaporijya'da düzenlediği bir saldırı sonucunda üst düzey bir Rus generalin öldüğünü iddia etti.

Telegram'dan paylaşılan bir açıklamada, "Düşman füze saldırısı sonucunda 35. Birleşik Silahlar Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Sergei Goryachev öldürüldü" denildi.

Açıklamada, "Birleşik Kuvvetler Grubu (S) Komutanlığı temsilcilerine göre, ordu bugün en parlak ve en etkili askeri liderlerinden birini kaybetti" ifadeleri yer aldı.

Madalyalı bir komutan olduğu belirtilen Goryachev'in daha önce Moldova'daki ayrılıkçı bölge olan Transdinyester'deki Rus birliklerini komuta ettiği biliniyor.

Bazı Rus savaş blog yazarları, Goryachev'in İngiltere tarafından tedarik edilen bir Storm Shadow seyir füzesi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Goryachev'in ölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Yaklaşık yüzde 80'i Rus güçleri tarafından kontrol edilen Zaporijya bölgesinin, Ukrayna'nın taarruzunun ana odaklarından biri olduğuna inanılıyor.