Üst düzey Rus yetkilinden Erdoğan çıkışı: 'Verdiği sözleri tutmadı'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:38

Güncelleme: 26.07.2023 - 11:38

İran basınına konuşan Rusya'nın alt meclisi Devlet Duması Başkan Yardımcısı Tolstoy, Azov Taburu mensuplarının Ukrayna'ya iadesine ilişkin "Erdoğan, verdiği sözleri tutmadı" çıkışında bulundu.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre Rus politikacı Tolstoy, konuya ilişkin şu sözleri ifade etti:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye karşı taahhütlerini her zaman yerine getirmiştir ve Rusya'nın ortaklarının da aynı şeyi yapmasını ummaktadır. Ancak Erdoğan (Rusya'ya) verdiği taahhütleri ihlal etmiştir"

Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki tutumunu da yorumlayan Duma Başkan Yardımcısı, Rusya'nın buna olumlu yaklaşmayacağını vurguladı.

"Zelenski, Ukrayna olmadan NATO'ya katılabilir" ifadesinde bulunan Tolstoy, Erdoğan'ın "çıkarcı" olduğunu "Türkiye, ulusal ilişkilerinde her zaman kendi çıkarlarını düşünür ve buna göre hareket eder. Tıpkı piyasada yaptığı gibi kendi faydasına olan eylemleri gerçekleştirir. Parayı devalüe etmek (paranın değer kaybetmesi) için çok yüksek fiyatlar koyuyor" sözleriyle belirtti.