Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD üslerinde alarm, füzeler mobilize edildi

Uydu görüntüleri, Orta Doğu’daki ABD askeri üslerinde son haftalarda dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu.

Özellikle Katar’daki Al Udeid Air Base üssünde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinin mobil fırlatıcı araçlara yerleştirildiği görüldü.

Bölgedeki en büyük ABD üssü olan El-Udeyd’de Patriot füzelerinin sabit platformlar yerine M983 HEMTT askeri kamyonlarına monte edilmesi, olası bir İran saldırısına karşı daha hızlı konuşlandırma ve yer değiştirme imkânı sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’ı bombalamakla tehdit etmişti. Buna karşın diplomatik temasların sürdüğü belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları ise ülke topraklarına yönelik bir saldırı halinde bölgedeki ABD üslerinin hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ASKERİ YIĞINAK

Adli görüntü analisti William Goodhind’in değerlendirmesine göre, ocak ve şubat ayı başındaki uydu fotoğrafları karşılaştırıldığında bölgede uçak ve askeri teçhizat sayısında artış gözlemlendi.

El-Udeyd’de şubat başında bir RC-135 keşif uçağı, üç C-130, 18 KC-135 tanker uçağı ve yedi C-17 nakliye uçağı tespit edildi. Ocak ortasında ise tanker ve nakliye uçaklarının sayısının daha düşük olduğu kaydedildi.

Ürdün’deki Muwaffaq Salti Air Base üssünde F-15E ve A-10 saldırı uçaklarının sayısında artış görüldü. Elektronik harp uçakları EA-18G Growler’ların da bölgede konuşlandırıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Air Base üssünde ise C-5 Galaxy ve C-17 nakliye uçakları görüntülendi.

HİNT OKYANUSU VE UMMAN'DA HAREKETLİLİK

Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde de ocak sonuna kıyasla daha fazla uçak bulunduğu tespit edildi. Umman’daki Dukhan üssünde de uçak sayısının arttığı bildirildi.

İran’ın Tahran yakınları, Kirmanşah ve Semnan’da yer altı füze tesislerine sahip olduğu biliniyor.

Ayrıca İran donanmasına ait insansız hava aracı gemisi IRIS Shahid Bagheri’nin de ocak ve şubat aylarında Bandar Abbas açıklarında görüldüğü kaydedildi.