Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: ABD, Venezuela'yı işgal hazırlığında mı?

Yeni yayınlanan bir uydu fotoğrafı, ABD donanmasına bağlı bir taarruz grubunun Karayipler’de faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Açık kaynak istihbarat (OSINT) takipçileri tarafından duyurulan hareketlilik, Washington ile Caracas arasındaki tansiyonu daha da yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Venezuela’yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlarken bu gerekçeyle Karayipler’deki askeri varlığını artırıyor.

Son haftalarda bölgeye muhripler, kruvazörler ve amfibi hücum gemileri gönderildi. Ayrıca Porto Riko ve Virgin Adaları’nda F-35 savaş uçakları ve nakliye uçakları konuşlandırıldı.

Pentagon, Venezuela açıklarında uyuşturucu kartellerine ait olduğu öne sürülen teknelere yönelik saldırılar düzenlendiğini, en az 11 kişinin öldüğünü açıkladı. Caracas ise bu saldırıları “yargısız infaz” olarak niteledi.

Uydu analizine göre, 28 Eylül’de ABD filosu Venezuela’nın başkenti Caracas’ın yaklaşık 700 kilometre kuzeyinde belirlendi. Filonun merkezinde Wasp sınıfı amfibi hücum gemisi USS Iwo Jima yer alıyor.

Gemide, 22. Deniz Piyadeleri Seferi Birliği’ne bağlı unsurlar bulunuyor.

Filoya ayrıca Arleigh Burke sınıfı bir destroyer ve Ponce, Porto Riko’dan ayrılarak güneye ilerleyen USS Lake Erie kruvazörü de katıldı. Bu birlik, rutin devriye görevlerinin ötesinde operasyonlar yürütebilecek kapasiteye sahip.

8 SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEDE

ABD donanmasının Karayipler’deki varlığı artmaya devam ediyor. 22 Eylül’de Panama Kanalı’nı geçen USS Stockdale destroyeri, bölgede görev yapan USS Sampson’un yerini aldı.

Bölgedeki toplam ABD savaş gemisi sayısının sekize ulaştığı, sayının artmasının beklendiği kaydedildi.

“CUMHURİYETİ SİLAH ALTINA ALIRIZ”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD ordusunun ülkeye girmesi ihtimaline karşı kendisine ek güvenlik yetkileri tanıyan bir kararnameyi imzaladı. Kararı, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez duyurdu.

Kararname, Washington ile Caracas arasındaki tansiyonun en son adımı oldu. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kendisini devirmeyi planladığını sık sık dile getiriyor.

Yeni kararname, Maduro’ya ülke genelinde silahlı kuvvetleri seferber etme yetkisi verirken, orduya da kamu hizmetleri ve petrol endüstrisi üzerinde doğrudan kontrol imkânı tanıyor.

Maduro, ABD güçlerinin olası bir saldırısına karşı “silahlı bir cumhuriyet” ilan edeceğini söyledi.

ABD’ye ait sekiz savaş gemisinin bin 200 füze taşıdığını iddia eden Maduro, “Bu, kıtamızın son 100 yılda gördüğü en büyük tehdittir” dedi.

Maduro, ülkenin “en yüksek savunma hazırlığı” seviyesine geçtiğini açıkladı.