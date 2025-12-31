Uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in yeğenine Almanya'da silahlı saldırı

Almanya Düsseldorf'da, uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin için düzenlenen eylemin ardından Baybaşin’in yeğeni Çağdaş Baybaşin’e silahlı saldırı düzenlendi.

Rudaw'ın aktardığı habere göre, Hollanda’da aldığı ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan Hüseyin Baybaşin’in özgürlüğü için Düsseldorf kentindeki Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylem düzenlendi.

Eylemin ardından, Hüseyin Baybaşin’in yeğeni ve Abdullah Baybaşin’in oğlu Çağdaş Baybaşin, silahlı saldırının hedefi oldu.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Hüseyin Baybaşin, Çağdaş Baybaşin’in aracının içindeyken kimliği belirsiz iki kişi tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Saldırganların tabancasından çıkan 10 mermiden 4’ünün Baybaşin’e isabet ettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan Çağdaş Baybaşin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Baybaşin'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

HÜSEYİN BAYBAŞİN: "CEVABINI VERECEĞİM"

Hollanda’da cezaevinde bulunan amca Hüseyin Baybaşin, saldırı haberini aldıktan sonra bir açıklama yaptı.

Baybaşin, "Böylesine aşağılık, haince ve kalleşçe bir saldırıyı kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, cevabını onlara bizzat vereceğim” dedi.

Sosyal medyada, özellikle Instagram'da aktif bir profil çizen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken Çağdaş Baybaşin'in, saldırı öncesinde herhangi bir gizlilik önlemi almadığı belirtiliyor.