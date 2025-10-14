Uyuşturucu çeteleri ülkeyi esir aldı: Ekvador’da işkenceyle infazlar

Polis raporlarına göre ilk saldırı, pazar gecesi saat 23.00 sıralarında ülkenin en büyük kenti Guayaquil’de yaşandı.

“Freddy Kruger” adlı çeteyle ilişkilendirilen saldırganlar, motosiklet ve kamyonetlerle mahalle arasında oynanan bir futbol maçına ateş açtı.

Polis Albayı Carlos Fuentes, olayda altı kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını, yaralılar arasında üç çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

CESETLER İŞKENCE İZLERİYLE BULUNDU

İkinci saldırı ise Los Ríos eyaletine bağlı Buena Fe kasabasında ortaya çıktı. Polis, dört erkek ve dört kadından oluşan sekiz kişinin cesedine ulaştı.

Kurbanların ellerinin koli bandıyla bağlandığı, başlarının siyah torbalarla kapatıldığı ve vücutlarında işkence izleri bulunduğu belirtildi.

Yerel basına göre öldürülenler, başkent Quito’dan bölgeye seyahat eden 12 kişilik bir grubun üyeleriydi. Diğer dört kişi (üç kız çocuğu ve yaşlı bir kadın) hâlâ kayıp.

Ekvador Organize Suç Gözlemevi verilerine göre ülkede bu yılın ilk yarısında 4 bin 600’den fazla cinayet işlendi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışa denk geliyor.

Bir zamanlar Latin Amerika’nın en güvenli ülkelerinden biri olarak görülen Ekvador, son yıllarda kokain ticareti rotasının merkezine dönüşmüş durumda. Ülke, dünyanın en büyük üreticileri Kolombiya ve Peru arasında yer alıyor.

HAPİSHANELER SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Son aylarda hapishanelerde de kanlı isyanlar yaşandı. Geçtiğimiz ay bir cezaevinde çıkan ayaklanmada 17 kişi öldürüldü, bazı mahkûmların başlarının kesildiği bildirildi.

Birkaç gün önce ise ülkenin güneybatısındaki bir başka cezaevinde 13 mahkûm ve bir gardiyan yaşamını yitirdi. Ölenlerin, ülkenin en güçlü uyuşturucu çeteleri Los Choneros ve Los Lobos üyeleri olduğu açıklandı.

ABD yönetimi kısa süre önce bu iki çeteyi “yabancı terör örgütü” ilan etti.

KARTEL LİDERİ ABD'YE İADE EDİLDİ

Los Choneros çetesinin lideri José Adolfo Macías Villamar, nam-ı diğer Fito, geçen yıl hapishaneden kaçmış, bu yılın haziran ayında yeniden yakalanmıştı.

2011’den bu yana cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç suçlarından 34 yıl hapis cezasına çarptırılan Fito, temmuz ayında ABD’ye iade edildi.

ABD’de, uluslararası kokain ticareti ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanan Fito, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.