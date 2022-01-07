Uzaya çıkmıştı, şimdi de dünyanın en derin noktasına dalmak istiyor

07 Ocak 2022 Cuma, 10:21

Asistanı Yozo Hirano ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonunda 12 gün geçiren Japon milyarder Yusaku Maezawa, Japonya'ya dönüşünden bu yana yaptığı ilk açıklamada 'dünyayı artık daha da çok takdir ettiğini' söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Maezawa, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, "Uzaya gitmek sizi Dünya'ya daha da hayran kılıyor. Rüzgarı nasıl hissetmeyi, kokuları ve mevsimleri deneyimlemeyi takdir etmeyi öğreniyorsunuz. Düşündüm ki: Dünya harika" ifadelerini kullandı.

Maezawa, uzayda bulunduğu süre içerisinde tuvalet, saç şampuanlama ve diş fırçalama gibi faaliyetler hakkında bir dizi video yayınlamıştı.

Uyku da dahil olmak üzere sıfır yerçekiminde yaşamanın bazı zorluklarını açıklayan milyarder, "Uykuya dalmak o kadar kolay değil, çünkü uykudayken sürekli yüzüyorsunuz, vücudunuzu demirleyecek hiçbir şey yok" dedi.

Maezawa ayrıca, bir Japon sanatçının küçük bir eserini ISS'ye götürdüğünü ve 'başkalarının keyfini çıkarması için geride bıraktığını' da açıkladı.

ISS gezisi, 46 yaşındaki Maezawa'nın planlanan uzay gezilerinin yalnızca ilkiydi.

Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından yürütülen bir başka projede de, Maezawa'nın 2023'te Ay'ın etrafındaki bir göreve sekiz kişinin götürülmesi planlanıyor.

"AKLIMDA YENİ BİR KEŞİF VAR"

Ancak Japon milyarder, 'şimdi aklında başka bir keşif olduğunu' söyledi. "Sadece yukarı değil, aşağı da seyahat etmek de bir başka hayalim" diyen Maezawa, "Okyanusun derinliklerindeki Mariana Çukuru'na inmeyi düşünüyorum" dedi.

Dünyada tespit edilen en derin yer olan Mariana Çukuru'na yapmak istediği dalışla ilgili olarak "Zorlukları üstlenmeye devam etmek istiyorum" diyen Maezawa, kullanacağı denizaltı ve seferin ne kadar süreceği de dahil olmak üzere planlanan seyahatin bazı unsurlarına zaten karar verildiğini, ancak ayrıntıları açıklamayacağını söyledi.

Kendisi hakkındaki eleştirileri de yanıtlayan milyarder, "Zorlukları göze aldığınızda tabii ki bazen eleştirilecek, bazen de başarısız olacaksınız. Bazı insanlar korkabilir ve pes edebilir. Bana gelince, her zaman başarılı olamıyorum. Tüm hayallerimi gerçekleştiremiyorum. Ama yine de zorlukların üstesinden gelmenin eğlenceli olduğuna inanıyorum" dedi.