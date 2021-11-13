Uzay yolculuğu tarihe geçmişti... Uçak kazasında hayatını kaybetti
Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile uzaya giden ABD’li iş insanı Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti.
Blue Origin ile uzaya giden 49 yaşındaki iş insanı Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti. CBS News'in polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, de Vries'in içinde bulunduğu küçük uçak New Jersey'de düştü.
Glen de Vries geçtiğimiz ay New Shepard mekiğiyle birlikte uzaya seyahat etmişti. Blue Origin şirketiyle uzaya giden ilk üç sivil yolcudan biri olarak tarihe geçmişti.
De Vries'e yolculuğunda eşlik edenlerden biriyse ünlü bilim kurgu dizisi Uzay Yolu'nda Kaptan Kirk karakterini canlandıran William Shatner'dı.
-NTV
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti
- Dolardaki tarihi rekorun ardından tepkiler gecikmedi
- Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan A Haber'e dolar yanıtı
- Başak'ın katilinin fotoğrafı ortaya çıktı
- Erdoğan'ın yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
- Erdoğan'ı kızdıracak 'maaş' teklifi
- Arınç'tan dikkat çeken ziyaret
- Sedat Peker video ile yanıt verdi
- Soylu'ya dikkat çeken sorular