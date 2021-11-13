Uzay yolculuğu tarihe geçmişti... Uçak kazasında hayatını kaybetti

13 Kasım 2021 Cumartesi, 10:00

Blue Origin ile uzaya giden 49 yaşındaki iş insanı Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti. CBS News'in polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, de Vries'in içinde bulunduğu küçük uçak New Jersey'de düştü.

Glen de Vries geçtiğimiz ay New Shepard mekiğiyle birlikte uzaya seyahat etmişti. Blue Origin şirketiyle uzaya giden ilk üç sivil yolcudan biri olarak tarihe geçmişti.

De Vries'e yolculuğunda eşlik edenlerden biriyse ünlü bilim kurgu dizisi Uzay Yolu'nda Kaptan Kirk karakterini canlandıran William Shatner'dı.

-NTV