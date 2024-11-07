Uzmanlar Trump’ın ‘barış’ sözlerini yorumladı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump, kritik eyaletlerde seçimi kazanarak zaferini ilan etti. Trump, dün yaptığı zafer konuşmasında savaşları bitireceğine işaret etti. Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Burak Küntay, seçim sonucunun sürpriz olmadığını ancak Trump’ı beklenenin üstünde öne geçtiğini belirtti. Senato’da ve Temsilciler Meclisi’ndeki olası Cumhuriyetçi çoğunluğun bambaşka bir Trump yönetimine etki edeceğini aktaran Küntay, “Çin’e gümrük vergileri konusunda çok daha sert bir tavır alınır. Kiev karşıtı bir pozisyon içerisinde olunulur. Ortadoğu’da Gazzelilerin istediği yönde bir ilerleyiş sağlayacağını düşünmüyorum” dedi.

Teknoloji milyarderi Elon Musk’ın desteğinin Trump’ın zaferinde oldukça etkili olduğuna dikkati çeken Küntay, Musk’ın bundan sonraki süreçte yatırımlarının iyi izlenmesi gerektiğini ve kendisinin belirli sektörlerde domine edici noktalarda ivme kazanabileceğini söyledi. Küntay, “Bu seçim; ‘ABD Trump ile bir hata mı yapmıştı’ yoksa bu bir ‘Amerikan gerçeği’ mi oldu, onu gösterdi. İlginç bir döneme gidiliyor. Bu seçimin sonucunda ABD artık eskisi gibi değil. Yöntem ve tercih farklılıkları olacak” diye konuştu. Küntay, “Gazze’de gerilimin düşmesi ve İran ile tansiyonun dinmesi işimize gelir. Ukrayna-Rusya meselesinin çözülmesi işimize gelir. Ancak mesele bunların nasıl çözüldüğü” diye konuştu.

Emekli büyükelçi Uluç Özülker, Türkiye yönünden bakıldığında terör örgütü PKK’yi bitirebilecek mi? Mümkün değil. ABD ‘Ya istediğimi yap ya da bedelini öde’ şeklinde bakıyor. ABD kendi çıkarı için her an sizi satıp başka yöne gidebilir o zaman ayakta durman lazım” dedi. İlk başkanlık süresince Trump’ın, rahip Brunson davası, S-400 alımı ve Türkiye’nin PKK/YPG’ye yönelik operasyonları nedeniyle Türkiye’ye birçok kez yaptırım uyguladığını ve Erdoğan’a yazdığı “Aptal olma” mektubunu anımsatan Özülker, Ankara’nın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS’e olan ilgisine dikkat çekerek bunların bir arada yürümeyeceğini ancak ABD’nin de bugün Türkiye yönünden güvenilir olmadığını söyledi.