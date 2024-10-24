Uzmanlar Türkiye'nin BRICS'e yakın gelecekte üye olamayacağını belirtti

Yayınlanma: 24.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.10.2024 - 04:00

Türkiye’nin BRICS üyeliğinin yakın gelecekte mümkün olmadığını belirten uzmanlar, BRICS’in kurumsallaşma sürecine gideceğine ve genişlemenin ancak ondan sonra mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Rusya’dan siyaset bilimci Ümit Nazmi Hazır, BRICS’e daha önceki genişlemeden kaynaklı uyum sorunları giderilene kadar yeni üye alınmayacağını belirtti. Türkiye’ye daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin’in gündeme getirdiği “partner ülke” statüsünün sunulabileceğini aktaran Hazır, BRICS’in kurumsallaşma sürecini hâlâ tamamlamamış bir yapı olduğuna dikkat çekti. Hazır, “Türkiye, daha önce Batı ile Avrasya arasında denge tutturmaya çalışıyordu. Artık Türkiye’nin biraz daha Batı blokuna angaje olacağını, daha fazla NATO-transatlantik çizgisinde olacağını düşünüyorum. Bundan kaynaklı (Suriye Devlet Başkanı Beşşar) Esad ile normalleşme süreci de askıya alınmış durumda” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ RAHATLATTI’

Dış politika uzmanı Barış Adıbelli ise Türkiye’nin BRICS üyeliğine hâlâ temkinli yaklaştığını ve resmi bir açıklama yapılmadığını vurgulayarak BRICS’in kurumsallaşma sürecine gideceğini ve genişlemenin bundan sonra ele alınabileceğini söyledi. Bunun Türkiye’yi de “rahatlatan” bir gelişme olduğunu kaydeden Adıbelli, Türkiye’ye BRICS üyeliği kapsamında ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nden (AB) aksi yönde baskı olduğunu ve genişlemenin ertelenmesinin Türkiye’nin soru işaretlerini gidermek için iyi bir zaman dilimi yarattığını ifade etti.