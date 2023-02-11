Uzmanlar uyardı: 'İstanbul için tehlike yüksek!'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:50

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Alman uzmanlar, can kaybı sayısı 21 bin 848'e yükselen depreme ilişkin "Bu deprem İstanbul depremini geciktirdi. Ancak İstanbul için acı bir ön uyarı niteliğinde" açıklamasında bulundu.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) Prof. Dr. Marco Bohnhoff, resmi rakamlara göre 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul için "7.4'e kadar büyüklükte bir deprem gecikmiş durumda. Her an olabilir" uyarısında bulundu.

Bild gazetesinde yer alan haber göre Bohnhoff, Kuzey Anadolu fay hattının İstanbul'a olan yakınlığı sebebiyle erken uyarı sistemlerinin güvenilmez olduğunu belirtti. Bohnoff, "Levha sınırına olan kısa mesafe nedeniyle İstanbul için bir deprem erken uyarısı yapmak son derece zayıf. Olası bir Marmara depreminde, uyarı süresi en iyi ihtimalle sadece birkaç saniyedir" dedi.

"İSTANBUL MEVCUT DEPREMDEN KURTULDU ANCAK..."

Hannover'de bulunan Federal Yerbilimleri Enstitüsü'nden sismolog Gernot Hartmann, "Mevcut depremler İstanbul'un deprem riskini değiştirmedi. İstanbul'un deprem tehlikesi hâlâ yüksek" dedi.

Sismolog Hartmann şöyle konuştu:

"Marmara Denizi'nin batısında uzun zamandır güçlü bir deprem olmamıştı. Ancak Kuzey Anadolu fayı buradan da geçiyor, dolayısıyla bu bölgedeki fay hattında stres seviyesi sürekli artıyor. Dolayısıyla burada bulunan fay hattındaki 'sakinlik' ne kadar uzun sürerse, beklenen stres azalması ve dolayısıyla güçlü bir deprem tehlikesi de o kadar güçlü olacaktır."

Hartmann, İstanbul depreminin ne zaman olabileceğini tahmin etmenin imkânsız olduğunu "Deprem yakın bir gelecekte de olabilir, on yıllar sonra da. Dolayısıyla yaklaşan tehlikenin farkına varılmalı'' uyarısında bulundu ve "Şimdiden hazırlanmak önemli" tavsiyesini verdi.