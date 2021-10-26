Uzmanlardan dikkat çeken araştırma: Koronavirüs ilacında kullanılabilir

26 Ekim 2021 Salı, 13:38

Dünya genelinde 4.9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs etkisini sürdürüyor. Uzmanların da salgını bitirebilmek için ilaç geliştirme çabaları devam ediyor.

The Times gazetesinin haberine göre, brokoli, zeytin, papatya ve hatta akrep zehri bile Covid-19’la mücadelede kullanılabilir. Geleneksel tedavilerde yüzlerce yıldır kullanılan akrep zehrini araştıran uzmanlar, hayvan ısırıklarının içerdiği zehir kokteylinin corona virüsü varyantlarıyla savaşabileceğini öne sürdü.

Aberdeen Üniversitesi ve Süveyş Kanalı Üniversitesi uzmanları, akrep zehri içeren amino asit bileşenlerinin, Covid-19 ilacı geliştirilmesinde bir başlama noktası olabileceğini savundu.

‘KEŞFEDİLECEK ÇOK ŞEY VAR’

Aberdeen Üniversitesi’nde araştırmaya öncülük eden Wael Houssen, çalışmanın daha detaylı araştırmalar için üretken ve heyecan verici bir değeri olduğunu söyleyerek, “Bu zehirlerin oldukça güçlü bioaktif peptitlere sahip olduğunu gördük. Keşfedilecek çok daha fazle şey olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Süveyş Kanalı Üniversitesi’nden Mohamed Abdel-Rahman ise çalışmayla ilgili, “Dünyadaki en zehirli akrep türlerinin birçoğu Mısır’da bulunuyor. Zehirleri üzerinde tamamen çalışılmadı. Bu alışılmışın dışında yeni ilaçların ortaya çıkmasını sağlayabilir” ifadelerini kullandı.