V-22 Osprey uçakları,2025'e kadar havalanmayacak

ABD'de V-22 Osprey tipi askeri nakliye uçaklarının güvenlik ve performans değerlendirmeleri tamamlanmadığı için en az 2025'e kadar havalanmalarına izin verilmeyecek.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 13:41
V-22 Osprey uçakları,2025'e kadar havalanmayacak
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ABD Donanması Hava Sistemleri Komutanlığı yetkilisi Carl Chebi, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'ne ifade verdi.

Yakın zamanda yaşanan kazalar dikkate alındığında V-22 Osprey uçaklarının güvenlik ve performans değerlendirmesinin yapılmasının en az 6 ila 9 ay süreceğini kaydeden Chebi, bu sürede uçakların havalanmayacağını belirtti.

Chebi, V-22 Osprey'lerin kullanıma girdiği 2007'den itibaren meydana gelen kazalarda 64 ABD askeri personelinin hayatını kaybettiğini, 93 çalışanın yaralandığını aktardı.

Ordunun, Haziran 2022'de 5 ABD denizcisinin ölümüyle sonuçlanan kazanın başlıca etkenlerinden biri olarak tespit edilen aksam arızasını gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Chebi, V-22 Osprey uçaklarının güvenlik değerlendirmesinin en azından yıl sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Öte yandan, Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi, V-22 Osprey programının yeterli denetime tabi tutulup tutulmadığını incelerken komite üyeleri, araştırmalarıyla alakalı bazı veri ve belgelerin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Japonya'da Kasım 2023'te 8 ABD askerinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra V-22 Osprey'lerin yerde tutulmasına karar verilmişti. V-22 Osprey'lerin bazı kısıtlamalarla martta yeniden havalanmalarına izin verilmişti.


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