Vajina muayenesinde beklenmedik olay: Hamam böceği şaşkına çevirdi!

Honduras'ta muayene olmaya gelen kadının vajinasında hamam böceği bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 10:32
Vajina muayenesinde beklenmedik olay: Hamam böceği şaşkına çevirdi!
Abone Ol google-news

Honduras'ta bir kadın,  jinekoloji kliniğine "aşırı huzursuz, tedirgin ve terli" hissettiğinden şikayet ederek geldi. Önceki gece uyuyamadığını ve vajinasında tuhaf bir şeyin sıkıştığını hissettiğini söyleyen kadının vajinasında hamam böceği bulundu. Ülkenin başkenti Tegucigalpa'dan gelen ekip, incelemede kadının içindeki ölü hayvanı keşfetti. 

T24'te yer alan habere göre Hospital y Clinicas Viera'da hastayla ilgilenen jinekolog Dr. Marco Cálix, daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. 

Cálix, "Kadın vajinasında alışılmadık bir şey hissettiğini söyledi. Spekulumu taktığımda bunun bir böcek olduğunu gördüm. Hamam böceği gibi bir şeyi ortadan kaldırmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Hamam böceğinin kadının vücuduna nasıl girdiği ve ne kadar süredir orada kaldığı bilinmiyor.

2006 yılında yapılan bir araştırma, Güney Afrika'daki bir hastanenin iki yıl içinde insanların kulaklarından 24 çeşitli hayvanı çıkardığını ortaya çıkardı. 10 tanesi Alman hamamböceği, 8 sinek, 3 böcek, bir kene, bir suikastçı böcek ve fena halde ezilmiş bir güve bulunduğu açıklandı. 


vajina haberleri muayene haberleri Hamam Böceği haberleri

İlgili Haberler

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam
Doktor kontrolünde vajinası olmadığını öğrendi!

Doktor kontrolünde vajinası olmadığını öğrendi!
Vajinasına sakladığı yüklü miktarda uyuşturucu X-ray cihazına takıldı

Vajinasına sakladığı yüklü miktarda uyuşturucu X-ray cihazına takıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler