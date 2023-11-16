İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

Dış Haberler Servisi
16 Kasım 2023 Perşembe, 12:33
İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

Avustralya'nın Gold Coast kentinden Evelyn Miller, uterus didelphys hastası, yani birbrinden tamamen bağımsız iki vajinaya sahip.

Bu, dünya mutasyon ölçeğine göre son derece nadir rastlanan bir durum.

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

Evelyn, birbirinden tamamen ayrı iki vajina, iki rahim ağzı (serviks), iki rahim (uterus) ve her sette bir yumurtalığa sahip. 

Bu da cinsel ilişki sırasında iki vajinasını da kullanabileceği ve her ikisinden de hamile kalabileceği anlamına geliyor.

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

Evelyn, kendisindeki farklılığın tam olarak ne olduğunu bilmediği zamanlardan önce dahi tuhaf bir şeylerin varlığını hissediyor gibiydi.

Yaşadığı ilk regl dönemlerinde tamponlar işe yaramadığında annesine, bu durumu bildirdiğini anımsıyor...

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

CİNSEL YAŞAM

Evelyn, ilk cinsel deneyimlerini şu sözlerle anlatıyor... 

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

"Seks bana gerçekten çok garip geldi. Her cinsel ilişkimde, vajinalarımın dışa doğru açıldığını görüyordum ve bu bana çok tuhaf hissettiriyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum, fakat tam teşhis yirminci yaşımda oldu..."

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

İki ayrı üreme sistemine sahip olduğunun hamilelik sürecinde fark edildiğini ifade eden Evelyn, sözlerine şöyle devam ediyor:

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

"Bunu öğrenmem oldukça travmatik bir şekilde oldu. Doktorlar, çocuklarının sezaryenle doğması gerektiğine karar verdi. Her bir rahmim, olması gerekenin yarısı büyüklüğündeymiş, fakat bebeklerimiz son derece sağlıklı..."

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam

TEK DEZAVANTAJ

Evelyn, iki vajinaya sahip olmanın en büyük dezavantajının ne olduğu sorusunu ise şu şekilde cevaplıyor: "Her ay iki kat fazla tampon kullanıyorum ve bu gerçekten hiç hoş değil..."

İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam


İki vajinası olan kadın anlattı: İlk farkındalık, hamilelik ve cinsel yaşam


iki vajina iki vajinalı kadın Regl regl dönemi Hamilelik cinsel yaşam

En Çok Okunan Haberler