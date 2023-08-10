Vajinasına sakladığı yüklü miktarda uyuşturucu X-ray cihazına takıldı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:12

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:12

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, vajinasına sakladığı 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) değerindeki kokaini Avrupa'ya kaçırmaya çalışan kadın havaalanında yakalandı.

Buenos Aires kentindeki Ezeiza Havaalanından İspanya'nın Barselona kentine gideceği tespit edilen kadının, 11 kokain hapı kapsülünü bir prezervatifin içine doldurarak vajinasına sakladığı ve 67 kapsülü de yuttuğu belirtildi.

Adı açıklanmayan 20 yaşındaki kadının Barselona'ya gidiş planı, havaalanında X-ray cihazına takılmasının ardından bozuldu. Kadın yakalandıktan sonra hastaneye götürülerek, vajinasına sakladığı kokain kapsülleri çıkarıldı.

Kadının toplamda 31 bin 600 Sterlin değerinde yutulmuş kokainin yanı sıra vajinasına saklanmış 5 bin 500 Sterlin değerinde A sınıfı uyuşturucu taşıdığı bildirildi.

Kadına, uyuşturucu kaçaklığından dolayı soruşturma açılarak, mahkemeye sevk edildi. Soruşturma devam ederken polisler, kadının Buenos Aires'te yer alan Villa del Parque'daki evine baskın düzenleyerek, kişisel eşyalarına el koydu.