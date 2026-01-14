Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti!

Son günlerde, Başkan Donald Trump'ın dış politikada aldığı sansasyonel kararlarla adından söz ettiren ABD'nin iç siyaseti ise sıra dışı bir taleple gündemde.

Florida valiliğine aday olan Cumhuriyetçi James Fishback’in, ünlü model Sophie Rain’in kazançlarına yüksek vergiler uygulanmasını talep etmesi, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.

ABD'nin tanınmış OnlyFans modellerinden Rain ise yetişkin içerik üreticilerini hedef alan vergi önerisiyle gündeme gelen vali adayına yine sosyal medyadan yanıt verdi.

"BÜYÜK ŞİRKETLER ÖDESİN"

21 yaşındaki fenomen, 13 Ocak'ta, OnlyFans'taki içerik üreticilerine yönelik 'günah vergisi' uygulanmasını öneren Fishback'e alaycı yanıtında şu ifadeleri kullandı:

Belli ki abone oldun, sonra da bir OnlyFans kızına yıllık maaşını yatırınca pişman oldun. Milyarlarca dolarlık şirketler vergi ödemezken bizi hedef almak delilik...

Rain ayrıca, çok uluslu ve milyarlarca dolarlık şirketlerin de adil şekilde vergilendirilmesi halinde bu vergiyi ödemeye sıcak bakabileceğini belirtti.

Paylaşımında, 'ABD’nin en büyük şirketlerinden en az 55’inin, son mali yılda federal kurumlar vergisi ödemediğini' belirten bir haberin ekran görüntüsünü de paylaşan Rain sözlerine şöyle devam etti:

Gelirimin yüzde 37’sini vergi olarak gururla ödüyorum. Büyük şirketler sıfır dolar vergi ödemeseydi, daha fazlasını da memnuniyetle öderdim.”

Rain, son olarak Financial Times’a atıfla paylaşılan bir başka gönderiyi de gündeme taşıdı. Paylaşımda, ABD’nin OnlyFans modellerine, takipçi ve erişim gücüne bağlı olarak çalışma vizesi verdiği iddia ediliyordu.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi vali adayı Fishback, OnlyFans içerik üreticilerinin kazançlarının yüzde 50’sini eyalete vermesi gerektiğini söyleyerek ülke çapında tartışma başlatmıştı.

Yatırımcı ve hedge fon yöneticisi olan Fishback, şu ifadeleri kullandı:

Florida’da bir OnlyFans içerik üreticisiyseniz ve o çevrimiçi yozlaşma platformundan kazandığınız her neyse, bunun yüzde 50’sini eyalete ödeyeceksiniz. OnlyFans 'Günah Vergisi' ile yüz milyonlarca dolar gelir elde edeceğiz.

Fishback, bu gelirin devlet okullarında öğretmen maaşlarını artırmak ve okul yemeklerinin kalitesini yükseltmek için kullanacağını öne sürdü.

Fishback, X (eski adıyla Twitter) üzerinden Rain’e doğrudan seslenerek şu mesajı paylaştı: