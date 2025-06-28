Valizinde uyuşturucu bulunan 6 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Doğu Afrika'da yer alan Mauritius adasının Plaine Magnien kentindeki Sir Seewoosagur Ramgoolam Havalimanı’na iniş yapan sekiz kişilik bir grupta yer alan 6 yaşındaki bir çocuk, valizinde uyuşturucu bulunması üzerine yetkililer tarafından gözaltına alındı.

Gruptan toplamda 161 kilogram esrar ele geçirildi; bunun 14 kilogramı da çocuğun çantasında bulundu.

Bu vaka, İngiliz uyuşturucu kuryelerinin yurtdışında yakalandığı vakalara bir yenisini daha ekledi.

"BEDAVA TATİL" VAADİYLE KANDIRIYORLAR

Daily Mail'in haberine göre, valizlerde numaralandırılmış 11 adet Apple AirTag de bulundu. The Sun ise grupta bulunan altı İngiliz yetişkinin yanı sıra, Birleşik Krallık’ta ikamet eden bir Rumen vatandaşının da gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkililer, çocuğun uyuşturucu taşımak için kullanılmasını "insanlık dışı" olarak tanımladı. Operasyon, Gümrük Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (CANS) ve Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi (ADSU) tarafından ortak yürütüldü.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü yaptığı açıklamada, “Mauritius’ta gözaltında bulunan birkaç İngiliz vatandaşıyla ilgileniyoruz ve yerel yetkililerle temas halindeyiz” dedi.

Uzmanlara göre bu tarz vakalar giderek artıyor. İnsanlar genellikle 'bedava tatil' vaadiyle kandırılıyor ve sınırdan uyuşturucu paketleri geçirmeleri isteniyor.