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Vatikan'da taciz çalkantısı: Muhtemel papa adaylarından Kardinal Romero hakkında ön soruşturma

Vatikan'da taciz çalkantısı: Muhtemel papa adaylarından Kardinal Romero hakkında ön soruşturma

9.07.2026 15:59:00
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AA
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Vatikan'da taciz çalkantısı: Muhtemel papa adaylarından Kardinal Romero hakkında ön soruşturma

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, adı geçen yılki papalık seçimlerinde muhtemel adaylar arasında yer alan Rabat Başpiskoposu İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında cinsel taciz iddiaları üzerine ön soruşturma başlattı.
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Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan'ın, cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen Rabat Başpiskoposu İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında ön soruşturma başlattığı bildirildi.

Vatican News'te yer alan habere göre, 2018'den bu yana Fas'ın başkenti Rabat'ta Katolik Kilisesinin Rabat Başpiskoposu olarak görev yapan 74 yaşındaki İspanyol Kardinal Romero hakkında, kadınlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Vatikan'da ön soruşturma başlatıldı.

Kardinal Romero da hakkındaki soruşturmayı engellememek için piskoposluk bölgesindeki tüm görevlerini geçici olarak bıraktığını duyurdu.

Uluslararası ve İtalyan basınında çıkan haberlerde, en az 5 kadının, Kardinal Romero hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu, kardinalin ise suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Kardinal Romero'nun adı, Katolik Kilisesinde geçen yıl yapılan papalık seçiminde (Konklav) muhtemel papa adayları arasında geçmişti.

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