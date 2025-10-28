Vatikan’dan Ukrayna çağrısı: çağrı: Çin de sürece dahil edilmeli

Vatikan'ın resmi yayın organlarından "Vatican News"ta yer alan habere göre, Roma Bambino Gesu Hastanesi'ndeki bir etkinliğin ardından gazetecilere konuşan Kardinal Parolin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kardinal Parolin, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Çin'in, Rusya ile olan ilişkilerine işaret ederek, "ABD'nin sürece dahil olması kesinlikle gerekli ve umuyoruz ki Avrupa da daha belirgin bir rol üstlenir. Çin'in de bu konuda söyleyecekleri var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, şu anda Uzak Doğu turunda olduğunu anımsatan Kardinal Parolin, "Nitekim Başkan Trump şu anda bu konuyu ele almak üzere Çin ve Uzak Doğu'da bulunuyor. Barışa doğru birkaç adım atabilmek için herkesin katkısına gerçekten ihtiyaç var" diye konuştu.

Kardinal Parolin, bazı görüşmelerin ve müzakerelerin kamuoyuna kapalı şekilde sürüyor olabileceğini belirterek, bu tür temasların bir ateşkese yol açması umudunu dile getirdi.