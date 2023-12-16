Vatikan'da yolsuzluk skandalı! Kardinal Becciu'ya 5,5 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 16.12.2023 - 20:08

Güncelleme: 16.12.2023 - 20:39

Vatikan'ın resmi yayın organı Vaticannews'ta yer alan habere göre, 2013'te Vatikan Devlet Sekreterliği adına Londra'nın lüks muhitlerinden Sloane bulvarında bir gayrimenkulün alımındaki milyonlarca sterlinlik suistimale ilişkin 2,5 yıldır devam eden ve 10 sanık ile 4 şirketin yargılandığı yolsuzluk davası, bugün yapılan 86. duruşmayla sonuçlandı.

Vatikan Müzesi'nin çok amaçlı salonunda görülen karar duruşmasında, Mahkeme Başkanı Giuseppe Pignatone, Vatikan'da bir dönem Devlet Sekreterliği Vekili (Başbakan Vekili) de olan Kardinal Angelo Becciu'nun Londra'daki gayrimenkulün satışı sırasında zimmete para geçirme suçundan üç kez suçlu bulunduğunu belirtti. Pignatone, Becciu'nun 5 yıl 6 ay hapis, tüm kamu görevlerinden hayat boyu men ve 8 bin avro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Davada Becciu ile beraber yargılanan diğer şahıslara da farklı sürelerde hapis ve para cezaları verildi.

Kararın açıklanmasının ardından Becciu'nun avukatlarından Fabio Viglione, müvekkillerinin masum olduğunu savunarak bu kararı temyize götüreceklerini söyledi.

SÜREÇ

Vatikan'da 2019'da başlatılan bir soruşturmada, Becciu'nun adının, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliğinin Londra'nın pahalı muhitlerinden Sloane bulvarında Katolik inananlardan toplanan bağışlarla bir gayrimenkulün alımına ilişkin skandala karıştığı ortaya çıkmıştı.

Becciu'nun Kasım 2018'de Devlet Sekreterliği Vekilliğinden ayrılmasının ardından Londra'daki binanın alımı için yapılan emlak anlaşmasının, Vatikan'ı milyonlarca avro zarara uğrattığı basına yansımıştı.

Kardinal Becciu, hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından 24 Eylül 2020'de Vatikan'da üstlendiği görevlerden istifa etmiş ayrıca kardinallikten de feragat etmişti. Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Becciu'nun görevlerinden "istifa ettirildiği" yorumları yer almıştı.

Becciu'nun yargılandığı söz konusu yolsuzluk davasının ilk duruşması, Temmuz 2021'de yapılmıştı.

Vatikan Adalet Bürosu Savcısı Alessandro Diddi, 2011-2018 yıllarında Vatikan Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yapan ve adı bu skandala karışan Kardinal Becciu için Temmuz 2023'te zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından 7 yıl 3 ay hapis cezası, 10 bin 329 avro para cezası ve kamu görevlerinden men cezası talep etmişti.